: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir

27.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kenetlenen, devletinin yanında yer alan vatandaşlara seslendi.

Devletiyle birlikte kenetlenen vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Devletimizin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürüttüğümüz mücadelede yurt içinden ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerime, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum" dedi.

"TÜRK MİLLETİ NELERİ BAŞARABİLDİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

SMS bağışları ile destek olan, TV programlarıyla büyük bir farkındalık oluşturan vatandaşlarımız ve bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türk Milleti'nin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir.

İlk andan itibaren birbirine kenetlenerek felaket bölgesindeki kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen Milletimizin her bir ferdine bir kez daha teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın.

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