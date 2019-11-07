Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi

07.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİLMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun, 13 Kasım'da Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorusuna atasözüyle yanıt verdi. Erdoğan, "Doğmamış çocuğa don biçilmez. Her şeyden önce görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. İkili ilişkilerde özellikle S-400 ve F-35 konusu soruldu. Hepsinden öte terörle mücadelede bundan sonraki süreçte beraber neler yapacağız? Mazlum Kobani denen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. Yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün başındadır." ifadelerini kullandı.

"BAĞDADİ'NİN YAKIN ÇEVRESİNDEN 13 KİŞİ ELİMİZDE"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde" dedi.