Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler kiliseden saldırıyor

13.10.2019 14:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Terör örgütü YPG'nin nerelerden saldırdığını bildiren Erdoğan, "Teröristler saldırmak için daha çok Türkiye'nin operasyon başlatmadığı alanları seçiyor. Kilise içinden atış yaptıklarını İHA'larla tespit ediyoruz. Biz müdahalede bulunsak "Kiliseyi vurdular" diyecekler." şeklinde konuştu.

"KİLİSEYİ VURDU DİYECEKLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teröristlerin kiliseden saldırdığını belirten Erdoğan, "Kiliseyi vurdu diyecekler ama bu fırsatı onlara vermek istemiyoruz. Masumların kanları üzerinden propaganda yapıyorlar Gerekirse 100 tane sivilin arkasındaki teröristi tespit edip tereyağından kıl çeker gibi onu alacak bilgiye sahibiz."

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"27 askerimiz ile 57 Milli Suriye Ordusu mensubu yaralandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunların 440'ı öldürüldü, 26'sı yaralandı, 24 adedi de teslim alındı. Şu ana kadar kontrol altına alınan alan büyüklüğü 109 kilometrekaredir. Sosyal medyada Barış Pınarı Harekâtı konusunda ülkemiz aleyhinde faaliyet yürüten 109 kişi hakkında gözaltına alındı, 589 kişiye de idari işlem yapılmıştır.

Türkiye DEAŞ üzerinden ülkemizi itham etmeye kalkan ülkeler ve çevreler başta olmak üzere bu terör örgütüne gerçek anlamda mücadele vermiş tek devlettir. Hâlâ Suriye'de bulunan DEAŞ'lılara konusunda her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu altını çizerek ifade ettik. Buna rağmen bizi itham edenler asla iyi niyetle hareket etmiyor. Kendi güvenlik güçlerimizin ve vatandaşlarımızın hayatlarını riske atmamız pahasına siviller için gösterdiğimiz hassasiyet bunun en büyük göstergesidir.

"TÜRKİYE'YE TEHDİTLE YOLUNDAN DÖNDÜREBİLECEKLERİNİ SANIYORLAR"

Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bunun altındaki gizliliği de sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu terör örgütünden ne kastedildiğini. Son olarak Suriye'deki varlığımızın sebebi Suriye sınırlarımızın güvenliğiyle sınırlıdır. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yok ama topraklarımıza göz dikenlere de acıma lüksümüz yok. Harekât başladıktan sora kimin nerede durduğunu görme imkanı elde ettik. Bu operasyonu işgal olarak tanımlayacak kadar şuurunu kaybetmişler çıktı. Operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik yaptırımlarla tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi bu tür tehditlerle yolundan döndürebileceklerini sananlar çok yanıldılar.