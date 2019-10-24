Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Soçi mutabakatında yaşananları anlattı

24.10.2019 21:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gündemle ilgili değerlendirme yapan Erdoğan, "6 saat boyunca Ruslarla ne konuştunuz" sorusuna şöyle yanıt verdi: Ekipler gidip geliyor. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları çalışıyor. Sayın Putin'le ben ikili görüşmemi, hatta gülerek gazetelerde yayınlanan poz var ya, işte o. O sayın Putin'in özel görüşmelerini yaptığı teras.

6 SAATLİK SÜREÇTE NE YAŞANDI?

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ruslar'ın Aynel Arab'a girmesini talep etmesi var. 6 saat boyunca Ruslarla ne konuştunuz merak ediliyordu. Bir odanın içinde 6 saat ne konuşulur?" sorusu soruldu. Erdoğan soruya şu şekilde cevapladı: Bir odanın içinde olur mu? Açayım size. Ekipler gidip geliyor. Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları çalışıyor. Sayın Putin'le ben ikili görüşmemi, hatta gülerek gazetelerde yayınlanan poz var ya, işte o. O sayın Putin'in özel görüşmelerini yaptığı teras. Orada çok samimi bir havada görüşmemizi devam ettirdik. Arkadaşlar savunma, dışişleri, istihbarat görüşmelerini yürüttüler. Biz tekrar indik. Heyetlerarası hazırlanan metni gözden geçirilerek nihai kararı verdik. Kolay olmuyor bunlar. Anlaşamıyorlar, işi noktalayacak olan yine biz oluyoruz.

BARIŞ PINARI HAREKATI NASIL BAŞLADI?

Erdoğan ayrıca, "Baktık ki bunlardan bir şey olmayacak, adımımızı attık. Hazırlıklar tamamdı, sınır boylarına tamamıyla yerleşmiştik. İsmi dahi yolda giderken hatırlamadık. İstişaremizi yaparak nasıl bir isim koyalım?Orada gözeler var,pınırlar bol olduğu için biz buna barışı içine getirelim, Barış Pınarı Harekatı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı başlamış oldu. Tel Abyad'la Resulayn ki, burada 120 kilometrelik mesafe var ama derinlik 32 kilometre. Bu alanı süratle bir defa kontrol altına aldık." dedik.

"BİZ KÜRTLERLE DÜŞMAN DEĞİLİZ"

"Burayı kontrol altına aldıktan sonra da bir defa burada yaşayan halk bir rahatlama, huzur imkanını yakaladı. Bunun tabii doğusuna geçtiğimiz zaman Irak sınırına kadar giden bölgedir. Burada 10 kilometrelik derinlikler var." diyen Erdoğan, "Buraları da 1 hafta süreyle Rusya ile yaptığımız anlaşma gereği şu anda burada Rusya, rejim güçleriyle beraber Kamışlı hariç, buranın kontrolünü devam edip, oralarda varsa teröristleri aynen yine 30 kilometreye kadar olan derinlikte bunlardan temizleyecek. Amerikalılar temizlediklerine dair bize yazılı olarak sözünü verdiler. Tel Abyad'dan Tel Rıfat'a kadar teröristlerin de biz Ruslar ve rejim güçleri tarafından boşaltılmasını metne derc ettik, onun da sözünü aldık. Bu bölgeye bizdeki malum 3 milyon 650 bin mültei var. Bunların tamamına yakını Araptır.Bunun dışında Arami, Keldani, Ezidiler var. Bir de Aynel Arab'dan bunun Kürtçe adıyla Kobani'den de 350 bin kişi sayın Obama zamanından beri Türkiye'dedir. Onların bakımını herşeyini biz temin ediyoruz. Kürtler aşağı, yukarı diyorlar ya. Biz Kürtlere düşman değiliz. Bizim derdimiz teröristlerle." şeklinde konuştu.

SOÇİ'DE HARİTA DETAYI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dosyasından çıkardığı harita dikkat çekti.

Erdoğan-Putin grüşmesinin basına kapalı kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.