Erdoğan'dan Teşkilatlara Sert Uyarı: Suçu Millete Atmak Acizlik

AK Parti'nin önceki gece yapılan MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimleri ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Toplantının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere yönelik genel bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. Erdoğan, Türkiye geneline bakıldığında AK Parti'nin başarılı olduğunu, ancak bazı büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesinin, bundan sonraki süreç açısından çok iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

HERKES ÖNCE KENDİNE BAKSIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Suçu millete atmak acizlik ve gaflet örneğidir. Oy vermediği için milleti suçlamak ahmaklık olur. Gelinen bu noktayı ve aldığımız sonucu hem gözümüzle göreceğiz, hem kulağımızla duyacağız. Milletin sandıkta bize ne mesaj verdi? Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Önümüzdeki süreçte atacağımız adımları da bu analizler belirleyecek. Bu değerlendirmeleri üstünkörü değil, derine inerek yapacağız. 26 Mayıs'ta yapacağımız istişare toplantısında enine boyuna konuşacağız. Millet bize ne diyor? Bakacağız. Özeleştirilerimizi, eleştirilerimizi yapacağız. Bunu yaparken, suçu millette değil, kendimizde arayacağız. Önce kendimize bakacağız. Herkes de önce kendisini değerlendirmeye tabi tutsun."

AK PARTİ GÜCÜNÜ ARTIRDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; MYK toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin birim başkanlarının da sunumları oldu. Seçim İşleri Başkanlığı İstanbul'daki seçimlere yönelik itiraz sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Ayrıca seçimlerde alınan sonuçlara dair sayısal veriler paylaşıldı. AK Parti'nin önceki seçimlerde oy oranının yüzde 15'in altında olduğu yerler olduğu hatırlatılarak, ilk kez bu yerel seçimlerde hiçbir ilde oyunun yüzde 15'in altına düşmediği tespiti yapıldı.

EN YÜKSEK OY ALINDI

Bugüne kadarki yerel seçimlerde oy oranı açısından en yüksek oyun bu seçimlerde alındığı, bir bütün olarak ele alındığında tabanda ve ilçelerde AK Parti'nin gücünü koruduğu, özellikle İstanbul'un ilçelerinde gücünü artırdığına vurgu yapıldı. Seçim İşleri Başkanlığının sunumunda, Türkiye genelinde 700 belediyenin yönetiminin AK Parti'de olduğu bilgisi verildi.

YERELDE SIKINTI YAŞANDI

MYK'da yapılan değerlendirmelerde MHP yönetiminin Cumhur İttifakına yönelik olumlu tavır ve mesajlarına rağmen, yerelde bu konuda bazı problemlerin yaşandığı belirtildi. MHP ile ittifakın artısının yanı sıra olumsuz yansımasının da olduğu, ittifak yapılmayan illerde kıyasıya bir rekabet yaşandığı ve bazı illerde bu rekabetin MHP lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.

KÜRTLER HDP'DEN UZAKLAŞTI

Doğu ve Güneydoğu'daki seçim sonuçlarının da değerlendirildiği MYK toplantısında, sayısal verilerle HDP'nin bölgede oy kaybettiği tespiti yapıldı. AK Parti'nin bölgede oy artırmasında, kayyumların başarısının etkisi olduğu, Kürt seçmenin HDP politikalarından uzaklaştığı ve AK Parti'ye yöneldiği görüşü dile getirildi.