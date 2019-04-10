Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

"CEZAEVLERİNDE 30 BİN 559 FETÖ'CÜ BULUNUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şu anda cezaevlerinde 20 bin 226'sı hükümlü, 10 bin 333'ü tutuklu olmak üzere 30 bin 559 FETÖ'cü bulunuyor. Bugüne kadar emniyet teşkilatımız içinden ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır. Ordu içinden ihraç edilenlerin sayısı 15 binin, yargı içinden ihraç edilenlerin sayısı da 4 binin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

"EMNİYET TEŞKİLATIMIZDAN 4 BİN 446 HAİN ÇIKTI"

Erdoğan, "Tutuklu ve hükümlerinden 4 bin 446'sı maalesef emniyet teşkilatımızdan çıkan hainlerdir. Bugüne kadar Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısı 31 bini aşmıştır, ordu içinde ihraç edilenlerin sayısı 15 bini, yargıdan ihraç edilenlerin sayısı ise 4 bini bulmuştur." dedi.

"FETÖ'NÜN KURUMLARIMIZDAN TEMİZLENDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

FETÖ ihanet çetesi mensuplarını kurumlarımızdan hala temizlendiğini düşünmüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz. Kendilerini gizleme becerileri ve hücre sistemi faaliyet yöntemleri nedeniyle tespit etmek güç. Yurtdışına kaçan ağa babalarının aksine bunlar bukalemun gibi gizleniyorlar. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini bırakmayacağız. Devletimizi bundan tamamen kurtarana kadar bize durmak haramdır. Bazıları tarihimizi ısrarla 1919'dan veya 1923'ten başlatmaya çalışıyor. Türikye Cumhuriyeti binlerce yıldır yaşadığımız topraklardaki son devletimizdir.