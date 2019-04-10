Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçim sonuçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına verdiği talimatı anlattı. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, beldelerde, illerde, ilçelerde vatandaşın verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için araştırma talimatı vermiştir. Vatandaşımızın memnun olmadığı konular hangisidir? Beklentileri ne şekildedir? Milletin ruh köküne bağlı siyasi hareket olarak siyasetimizi nasıl yönetmeliyiz? Bunun anlaşılması için bütün birimlere talimat vermiştir." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ 15'İNCİ KEZ SEÇİMDEN BİRİNCİ ÇIKMIŞTIR"

Dünya demokrasi tarihine geçecek bir başarıdır bu. AK Parti 15'inci kez büyük milletimizin teveccühüne layık olarak seçimlerden birinci çıkmıştır.

"NORMALDE İKTİDARDAKİ PARTİ YIPRANIR, MUHALEFETTEKİ PARTİ BÜYÜR"

Demokrasi tarihinin kendi içerisinde bir takım genel geçer algıları vardır. Bunlardan bir tanesi; iktidardaki parti ya da partiler yıpranır, muhalefetteki partiler büyür.

Ama belki de dünya demokrasi tarihine geçecek şekilde, sürekli iktidardaki parti olan AK Parti büyümekte, milletle bağını kopartmamaktadır.

Bu desteğe layık olmak için, AK Parti, sürekli olarak milletle bağını nasıl güçlendireceğini çeşitli birimlerle değerlendirir.

ERDOĞAN'DAN TÜM TEŞKİLATA TALİMAT

Sayın Cumhurbaşkanımız, beldelerde, illerde, ilçelerde vatandaşın verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için araştırma talimatı vermiştir. Vatandaşımızın memnun olmadığı konular hangisidir? Beklentileri ne şekildedir? Milletin ruh köküne bağlı siyasi hareket olarak siyasetimizi nasıl yönetmeliyiz? Bunun anlaşılması için bütün birimlere talimat vermiştir.

Bugün şimdiye kadar seçim sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak değerlendirme sunumu yapılacaktır.

28. İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KIZILCAHAMAM'DA

AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 26-27-28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirecek.