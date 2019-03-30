Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı
CUMHURBAS¸KANI Recep Tayyip Erdogˆan, 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın 54.
CUMHURBAS¸KANI Recep Tayyip Erdogˆan, 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdiği belirtildi. - Ankara
Kaynak: DHA