Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı

CUMHURBAS¸KANI Recep Tayyip Erdogˆan, 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın 54.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyon Sporcuları Kutladı

CUMHURBAS¸KANI Recep Tayyip Erdogˆan, 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın 54. Avrupa Karate S¸ampiyonası'nda altın madalya kazanan Ugˆur Aktas¸ ve Merve C¸oban'a tebrik telgrafı go¨nderdiği belirtildi. - Ankara

Kaynak: DHA
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