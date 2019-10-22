Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le 10 ayda 8 kez görüştü

22.10.2019 14:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusu ve Münbiç'te şekillenen yeni durumu görüşmek üzere Rus Devlet Başkanı Putin'in daveti ile Rusya'nın Soçi kentine gitti. Erdoğan-Putin görüşmesiyle, iki ülke arasında terör örgütünün sınır hattından uzaklaştırılması konusunda bir mutabakata varılması bekleniyor.

10 AYDA 8 GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gidiyor. Bu Erdoğan ve Putin'in son 10 ayda yapıtğı 8'inci yüzyüze görüşme olacak. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye'deki son durum, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacak.

GÜNDEM SURİYE

Erdoğan'ın Amerika ile anlaşma sağlanan konulara ilişkin Rus mevkidaşı Putin ile istişare yapması bekleniyor. İlk gündem maddesi ise Kuzeydoğu Suriye'de rejimin kontrol altına almaya başladığı yerler ve Fırat'ın batısında rejimin kontrolüne geçen Münbiç.

İKİ LİDER BİR ARAYA GELDİ

Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, "Bu davetin bölgede faydalar sağlayacağına inanıyorum. Yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. İkili ilişkileri de ele alma fırsatı bulacağız. Barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi.

İKİ LİDER GEÇEN YIL 25 GÖRÜŞME YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, 2018'de 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. İki lider, 4 Nisan 2018'de Ankara'da, 7 Eylül'de Tahran'daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, 26 Temmuz'da 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi, 17 Eylül'de Soçi Zirvesi, 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya Dörtlü Zirvesi, 1 Aralık'ta G20 Liderler Zirvesi olmak üzere toplam 6 zirvede bir araya geldi.