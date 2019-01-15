Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Trump'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımların kendisini üzdüğünü belirten Erdoğan, "Sayın Trump'ın sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerini Suriye'den çekilme kararını teyit etti" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kocaeli-Sakarya illerine giderek adaylarımızın tanıtımını gerçekleştirdik. Bu hafta sonu da Samsun ve Ordu'ya gideceğim. Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik. Muğla adayımızı da önümüzdeki Pazar günü kamuoyuna açıklayacağız.

"BİZ LAYIK OLANI KENARA KOYMADIK, KOYMAYIZ DA"

31 Ocak'ta manifesto tanıtımını yapacağız. Adayımızın açıklandığı anda tüm teşkilatımızın adayımız etrafında kenetlenmesini istiyoruz. Kendisi veya istediği birisinin aday olamadı diye tavır alan kişi bizim için zaten hiçbir zaman AK Partili olmamış ve olamamış demektir. Hizmet yarışında bayrağın kime, ne zaman tevdi edileceği nasip işidir. Biz layık olanı kenara koymadık, koymayız da. Meselemiz sen ben kavgası değil.

Her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de çok hazin birliktelikler ortaya çıkmaya başladı. CHP baktılar FETÖ'cüler tek başına yetmiyor şimdi de PKK'lıları da aldılar.

"CİDDİYE ALINACAK HİÇBİR VAATLERİ YOK"

Cumhur İttifakını önce milletin gönlünde sonra seçimlere taşıdık. Milletsiz siyaset bunların kolayına geliyor. Tek dertleri Meclis'teki sandalyelerini, ideolojik oylarla kazandıkları belediyeleri korumak. Milleti ikna edip, oyunu alarak iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmiyorlar. Ciddiye alınacak hiçbir vaatleri yok. Umutlarını AK Parti'nin ayağının tökezlemesine bağladılar.

Sıkıntılar elbette var ama bunların hiçbiri ülkemizi eski günlerine götürecek hususlar değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi Türkiye için tarihi bir fırsat oldu. İnşallah el ele vererek Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız.

"TÜRKİYE TEK PARTİ ZİHNİYETİNİ EZİP YOK ETMELİDİR"

Gazi Mustafa Kemal'in binbir zahmetle kurmaya çalıştığı savunma sanayimizi tek parti zihniyetinin nasıl baltaladığını anlatmayalım mı? Savaş uçaklarımızı üretmek için harekete geçenlerin çnünün bedava uçak bahanesiyle kesildiğini söylemeyelim mi? Türkiye tek parti zihniyetini, tek bir zerresi kalmayana kadar, ezip yok etmelidir. Kılıçdaroğlu ve avanesinin referansı iş bu tek parti zihniyetidir. Türkiye'yi bunlara rağmen 16 yılda 3,5 kat büyüttük. Türkiye son yıllarda çok tarihi sınamaları üst üste veren ve halen vermeye devam eden bir ülkedir.

"ONLARI O ÇUKURLARA GÖMERİZ"

Ülkemize gelen bütün mülteciler için sadece Suriye'den gelen değil, biz ezdileri, Kürtleri, Arapları ülkemizde misafir etti. O dönemde 500 bine yakın mülteciyi ülkemizde misafir ettik. Türkiye son yıllarda tarihi sınamalar veren bir ülkedir.Suriye konusunda son dönemde önemli kazanımlar elde ediyoruz. Kobani'den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi misafir etitk.Biz teröristlere kapılarımızı kapattık. PKK-YPG/PYD, DEAŞ bunlar asla yanımıza sokulamaz. Onları o çukurlara gömeriz. İdlib'i huzur ve güven beldesi haline getireceğiz. Suriye meselesinin çözümü yeni anayasa ve özgür seçimlerdir.

Barış lafla olmaz icraatla olur. Sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile DEAŞ artıkları bulunuyor. Kendimizle birlikte Suriyeli kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız.

ABD VE TRUMP AÇIKLAMASI

ABD ile Suriye meselesinde farklı yaklaşımlara sahip olduk. Bu tabii bizi üzdü. Çünkü stratejik ortağız. Geçen ay tam sahaya çıkmak üzere hazırlıklarımızı gözden geçirirken Trump ile görüştük. Başkan ABD askerini çekeceğini ifade etti. Obama döneminde bize verilen sözlerin yerine getirilmemesinden tutun ilişkilerimiz adeta zehirlendi. Trump'ın seçilmesinin ardından Suriye yaklaşımları sahaya yansımadı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Trump'ın sosyal medyada verdiği mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Dün akşam müspet bir görüşme yaptık. Bizim tarafımızdan Suriye'de oluşturulacak güvenli bölge teyit edildi. Trump çekilme kararını bir kez daha teyit etti. Askeri harekatımızı beklemeye aldık. Asıl muhatabımız Trump olduğu için çatlak sesleri önemsemedik. Trump'la tarihi öneme sahip bir anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum.

Türkiye sınırlarımızın yanı başında yaşayan Kürt kardeşlerimizin de devletidir."