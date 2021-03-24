Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2021? AKP Kongresi saat kaçta?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na bir araya geldi. Kongre dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplanırken, salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2021?

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MANİFESTO NİTELİĞİNDE KONUŞMA HAZIRLADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, manifesto niteliğinde bir konuşma hazırlığı yaptığını ve bunu kendisinin de ifade ettiğini anımsatan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz ve inşallah yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7. Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz. Arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma yaptılar. Esasında yarın Ankara'da bulutlu bir hava var fakat illerden bu coşkuya ortak olmak isteyen arkadaşlarımız, delegelerimiz gelecekler. Çok heyecanlı, coşkulu tabii bütün kurallara riayet ederek, dikkat ederek özenli bir kongre yapacağız. İnşallah bu demokrasi şöleninde hep birlikte, delegelerimizle birlikte izlemeye gelen, şahit olmaya gelen gençlerimizle, kadınlarımızla ve büyüklerimizle birlikte bugüne kadar görev yapmış milletvekillerimiz ya da parti organlarımızda görev almış tüm heyetle birlikte bir manifesto. AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak? Bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz."

"ÇOK GÜÇLÜ BİR LİSTE İLE AK PARTİ YENİDEN MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKMIŞ OLACAK"

Salondaki çalışmalardan dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a ve ekibine teşekkür eden Kandemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız. Toplumun her kesimini kuşatan, her kimliğinin içerisinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile inşallah yarın AK Parti yeniden milletimizin huzuruna çıkmış olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

KONGRENİN ANA SLOGANI: TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR

Kongrenin ana sloganının "Türkiye için güven ve istikrar" olduğunu hatırlatan Kandemir, "İnşallah bugüne kadar oluşturduğu birikimi, heyecanı bundan sonraki süreçte Türkiye'ye dair nasıl bir vizyonu taşıdığımızı yarın hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti, milletin her seçimde huzuruna gittiğinde teveccühüne mazhar olmuş bir siyasi hareket. İnanıyoruz ki Cumhur İttifakı olarak ortaklarımızla birlikte el ele, kol kola 2023'e de damga vuracağız. Yarın da bunun işaret fişeği olacak. Hep birlikte şahitlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK 2021?

Erdoğan'ın daha önce, "2023'ün manifestosu olacak" diye ilan ettiği kongre konuşmasında, insan hakları eylem planı ve ekonomi reformlarını içeren kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan'ın, 1.5 saat sürmesi beklenen konuşmasında Cumhur İttifakı'nın 2023'e giderken ortaya koyacağı dayanışmaya ilişkin de mesajlar vereceği belirtiliyor. Kongreye katılacak delegeler için salona beyaz koltuklar konuldu, güvenlik için bariyerler yerleştirildi. İçinde doktorların yer aldığı bir pandemi kurulu da kongre boyunca görev yapacak.