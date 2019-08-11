Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman ülkelerin liderleriyle bayramlaştı

11.08.2019 22:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle dünya liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KARŞILIKLI BAYRAM TEBRİĞİNDE BULUNULDU

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.