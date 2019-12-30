: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz

30.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:05

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Moldovo Cumhuriyeti'nin refahını, kalkınmasını destekliyoruz. Komrat başkonsolosluğumuzun kısa zamanda faaliyete geçeceğinin müjdesini vermek isterim. Moldova'nın kalkınma çalışmalarına destek vermek, dayanışma içerisinde Türk yatırımcılarının desteklenmesidir.

HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Bugün Moldova'daki yatırımlarımızın toplam tutarı 300 milyonu aşmıştır. Görüşmemizde karşılıklı sorunlarımızı da gündeme aldık. Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz 1 milyon dolarlık hedefimizin gerisindedir. 2018 yılında Moldova ziyaretinde yaptığımız anlaşma ile vatandaşlarımıza kimlikle seyahati sunduk.

"FETÖ OKULLARININ TÜRK MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Moldovalı turistlerin ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz. Dostum sayın Dodon'a ilişkilerimizi güçlendirmek için gösterdiği dirayete teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE İLE 72 ANLAŞMA İMZALADIK"

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'ın açıklamaları şöyle;

Türkiye ile her alanda çok iyi bir işbirliğimiz var. Şu anda 72 anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Bugün de 4 anlaşmaya daha imza attık. Hükümet yetkilileri tarafından imzalanmasını bekliyoruz. Türkiye'deki yatırımcılara teşekkür ediyoruz.

"TÜRK YATIRIMCILARA GEREKLİ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

1300'ün üzerinde Türk yatırımcı bulunmaktadır. Türk yatırımcılara gerekli desteği vereceğimizi belirtmek istiyoruz. Büyük alt-yapı projeler kapsamında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Sayın Erdoğan, Kültür merkezlerinin açılmasından dolayı verdiği desteğe teşekkür ediyoruz.

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