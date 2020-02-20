Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenen gençlere sık sık yaptığı '3 çocuk' çağrısını bu kez partisinin milletvekillerine yaptı. Erdoğan, "Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum" dedi.

20.02.2020 08:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk

ve AK Parti Genel Başkanı , partisinin genel merkezinde bir grup milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıda gündeme ilişkin önemli hususların yer almasının yanı sıra espri anlar da yaşandı. Milletvekillerine tek çocukta kaldıkları için sitem eden Erdoğan, "En az 3 çocuk" söylemini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 gün önce milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantının detayları gelmeye devam ediyor. Bölgesel sorunlar, siyaset ve gibi konulara değinen Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine de seslenince salonda eğlenceli anlar yaşandı.

"TEK ÇOCUK İSTEMİYORUM"

Erdoğan, "Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum" dedi. Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine bakarak, "Öyle değil mi?" diye espri yaptı. Erdoğan'ın bu hareketi sonrası salonda gülüşmeler yaşandı.

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