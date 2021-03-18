Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkan seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti.

Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı