Cumhurbaşkanı Erdoğan Meydan Okudu: Biz Arşivleri Açtık, Varsa Arşiviniz Siz de Açın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuştu. 1915 olayları konusunda Ermenistan ve üçüncü ülkelere çağrıda bulunan Erdoğan, "Biz arşivlerimizi açtık. Ey Ermenistan senin de var siz de açın, üçüncü ülkelerde varsa onlar da açsın. Tarihçiler gelsin çalışsın. Sonra siyasetçiler olarak bizler konuşalım. Gerçeği bulmak isteyen herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

"Arşiv milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler.

Hep yanarım, Süleymaniye'deki o kütüphanelerimizin, arşivlerimizin haline. Bizi Kağıthane'deki yeni yerin yapımına o itmiştir. Özellikle Osmanlı dünyada en iyi kayıt tutan devletlerin başında gelir. Bugüne kadar Osmanlı arşivlerine yönelik çalışmalarda 31 milyon belge tasnif etmiştir. Cumhuriyet döneminde bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli bir kısmı heba edilmiştir. Rami Kışlasını da hem kütüphane hem de bu tür çalışmaların yapılabileceği birimleri kuracağız. İnşaat devam ediyor. Ankara'da 5 milyon ciltlik kütüphanemiz var. Bundan sonra devlet belgelerimizi ecdadımızın hassasiyetini de koruyup değerlendireceğiz.

"ARŞİV BELGELERİYLE HAK YERİNİ BULACAKTIR"

Tek parti döneminde milletimizin geçmişiyle bağlantılarının koparılmasına yönelik fevkalade bir politika izlenmiştir. Türk tarihini daracık bir kovuğa hapsetmek isteyen bir anlayış türetilmiştir. Sanki milletimizin tarihi 1919'da başlıyormuş gibi bir yaklaşım nakşedilmeye çalışılmış. Milletimiz o engin irfanıyla bu dayatmayı reddetmiş, tarihine sahip çıkmıştır.

Osmanlı arşivi öyle bir hazine ki, 40'tan fazla devletin geçmişini içinde barındırıyor. Türkiye dev bir coğrafyanın hafızasını saklıyor. Pek çok uluslararası sorunun çözümün Osmanlı arşivlerinde aranması boşuna değildir. Coğrafyada adalet yeniden tesis edildiğinde, elimizdeki arşiv belgeleriyle hak yerini bulacaktır.

Orta öğretimden başlayarak Osmanlı Türkçesini yaygınlaştırmamız kültürel açıdan büyük fayda sağlayacaktır. Elimizdeki arşiv hazinesine bir başka ülke sahip olsaydı, tüm dünya bizim arşivlerimizi konuşuyor olurdu.

1915 MESAJI

Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkanların kanlı bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Bizim ecdadımızı da kalpleri fethederek hakimiyet alanını genişletmiştir. Son asırlarda insanlığın yaşadığı büyük kıyımların sorumlusu bugün insan hakları ve özgürlükler havarisi maskesi takanlardır. Haçlı seferlerinde o dönemin dünyasında 4 milyon insanın ölümünün sorumlusu ne Türklerdir, ne Müslümanlardır. Soykırımdan söz edenler Avrupa'daki Yahudi avını hafızalarından silmiş durumdalar. Ahıska Türklerini trenlerle ölüme gönderenleri unutmadık, unutmayacağız. Masumların Libya ve Cezayir çöllerindeki feryatlarını bugün de duyuyoruz. Fransa Devlet Başkanı'na 'Daha bu işlerde yenisin, Cezayir'de, Ruanda'da yaptığınız katliamları biliyorum' dedim. Katliamların, soykırımların, işkencelerin altını kazdığınızda bugün demokrasi, özgürlük gibi yaygara koparanları göreceksiniz.

ARŞİV ÇAĞRISI

Biz arşivlerimizi açtık. Ey Ermenistan senin de var siz de açın, üçüncü ülkelerde varsa onlar da açsın. Tarihçiler gelsin çalışsın. Sonra siyasetçiler olarak bizler konuşalım. Gerçeği bulmak isteyen herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet iddialarını arşivleriyle ispat edememişlerdir."