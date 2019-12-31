: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Demet Akalın ziyarette en çok etkilendiği anı anlattı

31.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:25

Pop müziğinin önde gelen isimlerinden Demet Akalın ve Hande Yener, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı hazırladıkları dosyayı geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ziyaretin detaylarını A Haber'e anlatan Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktardığı bir hadisten etkilendiğini dile getirdi.

"SOSYAL MEDYADAN ÇOK FAZLA MESAJ GELİYORDU"

Sosyal medyadan kadına şiddet ve çocuk istismarı hakkında gelen yoğun mesajlardan dolayı böyle bir randevu talep ettiğini söyleyen Akalın, "Sosyal medyadan çok fazla kadın dernekleri mesaj atıyordu, onları ilettim. Eğer bir şey yapılacaksa 'Biz de buradayız' dedik Cumhurbaşkanımıza" dedi.

"BİZ ÇOK ONUR DUYDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinin ardından kamera karşısına geçen Akalın, "Biz çok onur duyduk. Kadınların sesi olmak için randevu talep etmiştim ya da bir yasa çıkacaksa ne zaman çıkacak diye merakımdan gittim. Hande Yener gidersen 'beni de al' demişti. Beraber gittik" dedi.

"BİZ GÖREVE HAZIRIZ"

Sözlerine şu şekilde devam eden Akalın "Sayın Cumhurbaşkanımız kadınlar, hayvanlara eziyet edenler, çocuk tecavüzcülerini hepsini kapsayan bir yargı paketinin ilk Meclis toplantısında geleceğini bunun hızlandırılacağını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün hassasiyetiyle televizyonda izleyip inanamadığını anlattı. Bu bize özel kampanya değil. 'Biz bu göreve hazırız' dedik o da tabii ki dedi. Ben gideceğim dediğimde bana sadece Hande 'geleceğim' dedi. Keşke daha kalabalık olsaydık" diyerek görüşmeden oldukça mutlu olduğu dile getirdi.

"AKTARDIĞI HADİSTEN ÇOK ETKİLENDİM"

Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine aktardığı "Bir köpeğin leşini görmüş Peygamberimiz ve arkadaşları. Herkes burnunu kapatmış 'kokuyor' diyerek. Peygamberimiz 'Dişleri ne güzel' demiş." hadisinden çok etkilendiğini anlattı.

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