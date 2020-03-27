Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları kamuoyuna duyuruyor. Erdoğan açıklamasında, "Dayanışmamızı güçlü tutarsak az hasarla çıkarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını konusundaki gelişmelere ilişkin açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünyanın tamamını etkisi altına alan koronavirüs hastalığı giderek daha fazla yayılıyor. Bu büyük felaket, herkesle birlikte bizi de etkilemiştir.

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.

Şu hususları asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe kapılmayacağız, sağlam bir mücadele yürütüyoruz.

Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 100 milyar liralık ekonomik destek programı hazırladık.

Devlet olarak her türlü tedbiri aldık.

Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, açıkta kalmasına da, mağduriyetine de izin veremeyiz.

Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim.

Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır.

Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz.

Testler kesinlikle ücretsizdir.

İşte alınan tedbirler:

1- Şehirlerarası seyahatler artık valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma sistemine geçilecek

3-Toplu taşımada seyrek oturma düzeni uygulanacak

4- Askerlerimiz 14 gün karantina sürecine uygun olarak celp sürecine

5-Yurt dışı uçuşları tamamen sona erdirildi

6- Her şehirde pandemi kurulu oluşturulacak.