Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İİleri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İİleri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Kanal istanbul ve projelerin anlatıldığı tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Kanal istanbul ve projelerin anlatıldığı tanıtım filmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) İİleri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) İİleri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) İİleri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) İİleri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İİleri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz" - Haberler
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