Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) İİleri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz"
AK Parti TBMM Grup Toplantısı Kanal istanbul ve projelerin anlatıldığı tanıtım filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kanal istanbul ve projelerin anlatıldığı tanıtım filmi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı