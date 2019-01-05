Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir'in 30 ilçesindeki belediye başkan adaylarını düzenlenen tanıtım toplantısında açıkladı. AK Parti, daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi için Nihat Zeybekci'nin aday olduğunu açıklamıştı.

İZMİR'DE 5 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in 30 ilçesinde AK Parti'nin gösterdiği belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti 25 ilçede adayları ile seçime katılırken, Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Narlıdere'de Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin aday gösterdiği isimler yarışacak.

30 İLÇENİN 6'SINI AK PARTİ KAZANMIŞTI

2014 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan CHP, 30 ilçenin 22'sinde ipi göğüslemişti. AK Parti'nin kazandığı 6 ilçe Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı olmuştu. MHP ise Aliağa ve Kiraz ilçelerini kazanmıştı.