Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 gün içinde bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dediği Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneleri helikopterle havadan inceledi. Erdoğan ayrıca Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni de yine havadan inceledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

"45 GÜN İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

Kaynak: AA