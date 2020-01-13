Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilik yıllarından hocası M. Emin Saraç'ı, İsmailağa Vakfı'nın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ve halefi olarak gösterilen Hasan Kılıç'ı ziyaret etti.

13.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam resmi programında olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan akşam saatlerinde öğrencilik yıllarından hocası olan M. 'ı İstanbul 'teki evinde ziyaret etti.

Erdoğan daha sonra İsmailağa Vakfı'nın lideri Mahmut Efendi'nin vekili 'a evinde ziyarette bulundu.

Erdoğan'ın Kılıç'a yaptığı ziyarette Ahmet Ustaosmanoğlu da yer aldı. Erdoğan'ın yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı.


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti
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