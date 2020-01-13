: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Vakfı'nı ziyaret etti

13.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam resmi programında olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan akşam saatlerinde öğrencilik yıllarından hocası olan M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti.

Erdoğan daha sonra İsmailağa Vakfı'nın lideri Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıç'a evinde ziyarette bulundu.

Erdoğan'ın Kılıç'a yaptığı ziyarette Ahmet Ustaosmanoğlu da yer aldı. Erdoğan'ın yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı.

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