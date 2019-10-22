Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor

22.10.2019 11:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine bugün Rusya'nın Soçi şehrine gidecek. Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları kurulmasına karşı olduklarını açıklamasına, "İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi." şeklinde cevap verdi.

ERDOĞAN'DAN İRAN'A TEPKİ

İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum.

İRAN'DAN YAPILAN AÇIKLAMA NEYDİ?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktası kurmasına karşı olduklarını açıklamıştı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Musevi, Suriye'yi ülkesinin "bölgedeki anahtar konumdaki müttefiki" ifadeleriyle niteledi. Musevi, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Ancak Ankara'nın Suriye'de askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız. Bu konular diplomatik yollarla çözülmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" dedi.