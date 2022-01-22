Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en yakın zamanda Tahran'da gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bir yandan da Kafkasya'da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte geliştirdikleri 3+3 Platformu'nun müteakip toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi, cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Haber

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