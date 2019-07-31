Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u telefonda tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüşerek Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik etti.

Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.