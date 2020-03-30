Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı. Denizli, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanları başta olmak üzere çeşitli ilçe belediye başkanlarından da kampanyaya destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yolu ile gerçekleştirilen Bakan Kurulu Toplantısı'nın ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını belirterek, 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını ifade etti.

KAMPANYAYA DESTEK YAĞDI

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Twitter'da "#BizBizeYeteriz" başlığı gündem olurken, il ve ilçe belediye başkanlarından da kampanyaya destek yağdı.

ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANI 3 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Kılınç paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşım ile katılıyorum. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günleri hep birlikte aşacağız #bizbizeyeteriz" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİNDEN KAMPANYAYA DESTEK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Dayanışma Kampanyası'na 6 aylık maaşı ve eşinin 6 aylık emekli maaşı ile katıldıklarını açıkladı.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 2 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Yeşilyurt ise kampanyaya 2 aylık maaşını bağışladı. Zeynel Abidin Yeşilyurt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışcısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na bende 2 aylık maaşım ile katılıyorum" dedi.