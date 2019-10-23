Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay

23.10.2019 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ın geçmiş olsun ziyaretine sivil plakalı araçla gelmesi dikkat çekti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

71 yaşındaki MHP lideri Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası üç haftalık dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında genel merkeze giderek mesaiye başlamıştı.

14 Ekim Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti. 2 gün sonra ise Devlet Bahçeli'nin yeni fotoğrafları paylaşılmış, bu fotoğraflarda Bahçeli'nin sakalını kestiği görülmüştü.

İşte Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinden ilk görüntüler