Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek için evine geldi. Erdoğan'ın ziyaret esnasında sivil plakalı araç kullanması dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ın geçmiş olsun ziyaretine sivil plakalı araçla gelmesi dikkat çekti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtilmişti.
NE OLMUŞTU?
71 yaşındaki MHP lideri Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası üç haftalık dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında genel merkeze giderek mesaiye başlamıştı.
14 Ekim Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti. 2 gün sonra ise Devlet Bahçeli'nin yeni fotoğrafları paylaşılmış, bu fotoğraflarda Bahçeli'nin sakalını kestiği görülmüştü.
İşte Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinden ilk görüntüler