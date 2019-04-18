Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye yeni rektörler atandı. Atamalarla ilgili kararlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörünün atamasına yönelik kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

9 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı devlet ve vakıf üniversitelerine yeni rektörler atandı.

Karara göre atanan Rektörler;

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli

Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et