Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu FOX TV Sunucusu Fatih Portakal hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra BBDK da suç duyurusunda bulundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Portakal'ın bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmasını istedi.

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da suç duyurusunda bulunuldu. BBDK, Portakal'ın bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para ceza ile cezalandırılması istendi.

BDDK, "gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankaların ve ekonominin itibarını zedeleyebilecek veya sektöre zarar verebilecek nitelikteki benzer paylaşımlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı" belirtildi.

"İFADELER MAKSATLI VE GERÇEĞE AYKIRI"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada (BDDK), şöyle denildi: "Twitter adlı sosyal medya platformunda 06.04.2020 tarihinde Fatih Portakal isimli şahıs tarafından yapılan paylaşımda, ülkemiz bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) "İtibarın korunması" başlıklı 74 üncü maddesi "5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü amir olup, bu hükme aykırılığın yaptırımı ise aynı Kanunun 158 inci maddesinde "Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur." şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu şahıs hakkında Kanunun 162 nci maddesi uyarınca Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."