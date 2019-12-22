: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj: Türkiye bu göç yükünü tek başına taşıyamayacaktır

22.12.2019 20:53 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Esed rejiminin İdlib'deki son saldırılarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ciddi bir hareketliliğin olduğunu ve Türkiye'nin göç yükünü tek başına taşıyamayacağını söyledi.

''NASIL OLDU BİZDEN İLHAM ALANLARIN BÖYLESİNE GERİYE DÜŞTÜK''

Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldikBu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz." ifadelerini kullandı.

''BU DURUM ARTIK TERSİNE DÖNDÜ''

Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumda olduğunu belirten Erdoğan, "Geçmişin acı, tatlı tecrübelerinden ders alarak istikbale odaklanacağız. Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi bize düşüyor. Yapmamız gereken çok iş var. İstikamet çizilmiş, kutlu yürüyüş başlamıştır. Sayıları 207'yi bulan üniversitelerimiz çalışıyor. Önümüzdeki dönemde insan yetiştirmek için öğrenci ve akademisyen değişim programlarına daha fazla ağırlık vereceğiz." diye konuştu.

AVRUPA'YA NET MESAJ: TÜRKİYE DAHA FAZLA BU YÜKÜ TAŞIMAYACAKTIR

Erdoğan, İdlib'deki son katliamlar nedeniyle bu bölgede ciddi hareketlilik oluştuğunu belirterek, "Bombardıman'dan kaçan İdlib'li 80 bin kardeşimiz ülkemiz sınırlarına dayanmış durumdalar. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskıların olumsuz yansımalarını başta Yunanistan ve Avrupa ülkeleri hissedecektir." dedi.

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