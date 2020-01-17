: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin sorusunu beğendi Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın

17.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:25

Cuma namazı sonrası gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin sorduğu soruyu beğendi.

"TORUNLARIMIN KARNESİ BAŞARILI"

"Öğrenciler karnelerini aldı, torunlarınızın karnesi nasıl geldi?" sorusuna Erdoğan gülümseyerek, "Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın. Bundan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. İlk yarı bugün son buldu. Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Tabii en küçüğünden en büyüğüne torunlarım başarılı karneleriyle geldiler. Bu da tabii bizler için iftihar vesilesi. Bu nesil başka olacak. Başarılarla dolu geleceğimizi inşa edeceklerdir" dedi.

"TORUNLARINIZ KARNE HEDİYESİ ALDI MI?"

"Torunlarınız karne hediyesi aldı mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben zaten istemeden dağıttım" şeklinde cevap verdi.

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