: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizi ve programların evlilik dışı hayatı özendirmesine sert çıktı

09.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuştu. Erdoğan, son zamanlarda yayınlanan dizilerde evlilik dışı hayata özendirildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

"AİLE KURUMU MİLLİ VARLIĞIMIZ BEL KEMİĞİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dizi ile programlarda çok eşliliğe ve evlilik dışı çocuk yapılmasının artış göstermesine sert çıktı. Beştepe'de konuşan Erdoğan, aile kurumu hakkında şunları söyledi. "Aile kurumu milli varlığımız bel kemiğidir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşabilmenin en önemli şartlarından biri; aile kurumunu sağlam bir şekilde ayakta tutmaktır. Aksi takdirde tıpkı omurgası çökmüş bedenin felç olması gibi aile kurumu dağılmış bir toplumunda yerle yeksan olması kaçınılmazdır. Bugün batı toplumlarını bekleyen en büyük tehdit budur. Batı çöküyor. Niye? Aile diye bir kavram buralarda kalmamış. Ama şimdi bizi de tehdit ediyor. Aile kurumu dağıldığında nüfus da azalmaya başlıyor. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur."

"GENÇLER 30'U AŞKIN YAŞTA EVLENİYOR YA DA EVDE KALIYOR"

Gençlerin evlenmediğinden bahseden Erdoğan, "Neden 3 çocuk diyorum, çünkü güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Doğum noktasında kısırlaştırma politikası güttüler. Neden nüfusumuz azalsın diye. Nüfusumuz çoğalmalı ki ekonominin bel kemiği nüfustur. İnsan varsa para var, üretim var, tüketim var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Aile kurumu dağıldığında nüfusta azalmaya başlıyor. Pek çok batı toplumu bir süre sonra yeryüzünden silinme ihtimali ile karşı karşıya. Türkiye de aynı tehditle yüzleşmiştir. Gençlerimiz evlenmiyor, rakam yukarı çıkıyor. Çoğu 30'u aşkın yaşta evleniyor ya da evde kalıyor. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Medya aracılığıyla özendirilmeye çalışılıyor. Aile kurumlarını kurutmaya çalışan semboller bilinçli kurutulmaya çalışılırken, aile kurumu küçümseniyor" dedi.

"NİKAH DIŞI EVLİLİK BİZİM DEĞERLERİMİZDE YOK"

Dizi ve programlardan da bahseden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Evlilik dışı hayat medya aracılığıyla özendirilmeye çalışılıyor. Aile kökünü kurutmayı amaçlayan sembollerin önü açılmaya çalışılıyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna hep birlikte tavır koymalıyız."

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