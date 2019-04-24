Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diriliş Ertuğrul'u Öve Öve Bitiremedi

Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'dan övgüyle bahsetti.

"DÜNYANIN NERESİNE GİDERSEM..."

Diriliş Ertuğrul dizisinin Osmanlı tarihine olan ilgiyi arttırdığını vurgulayan Erdoğan, "TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl arttırdığını herhalde siz de görüyorsunuz. Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş Ertuğrul'u anlatıyorlar. Önümüzdeki dönemde tarihimiz ve arşivimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğine işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Arşiv milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler. Hep yanarım, Süleymaniye'deki o kütüphanelerimizin, arşivlerimizin haline. Bizi Kağıthane'deki yeni yerin yapımına o itmiştir. Özellikle Osmanlı dünyada en iyi kayıt tutan devletlerin başında gelir. Bugüne kadar Osmanlı arşivlerine yönelik çalışmalarda 31 milyon belge tasnif etmiştir. Cumhuriyet döneminde bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli bir kısmı heba edilmiştir.

Rami Kışlasını da hem kütüphane hem de bu tür çalışmaların yapılabileceği birimleri kuracağız. İnşaat devam ediyor. Ankara'da 5 milyon ciltlik kütüphanemiz var. Bundan sonra devlet belgelerimizi ecdadımızın hassasiyetini de koruyup değerlendireceğiz."