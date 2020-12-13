Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi tarafından Ukrayna'ya kaçırılan çocuğuna kavuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi tarafından Ukrayna'ya kaçırılan çocuğuna kavuştu

13.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:49

Ukraynalı eşi tarafından kaçırılan 6.5 yaşındaki kızı için 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Türk baba Aytaç Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girip, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından kızına kavuştu. Baba Aytaç Atasoy "Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı" dedi

Aytaç Atasoy, 2016 yılında Ukraynalı 34 yaşındaki Olena Mehoda ile evlendi ve çiftin şu anda 6,5 yaşında olan Amira Doğa Atasoy adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bir süre sonra anne Olena Mehoda 'tatil yapmak istiyorum' diyerek kızı Amira'yı yanına alarak Ukrayna'ya gitti. Eşinin gidişinden iki hafta sonra ne zaman döneceğini soran baba Aytaç Atasoy, dönmeyeceklerini öğrenince, kendisi de kızını almak için Ukrayna'ya gitti. Aytaç Atasoy önce Ukrayna Adalet Bakanlığı aracılığı ile Türk vatandaşı kızının iadesi için dava açtı, mahkeme, 2017 yılının Aralık ayında Amira'nın babasına iadesini reddetti. Karar temyize götürüldü.

Mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesi ile çocuğun nerede yaşadığını bulamadı. Baba Aytaç Atasoy son çare olarak geçtiğimiz ekim ayında Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde sesini duyurmayı denedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşan Atasoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan aracılığıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüştürüldü. Küçük kızın yaşadığı adres saptandı ve dedektiflerin takibi sonucu icra memurları, avukatlar aracılığıyla küçük kızı alarak babasına teslim etti.Kızına kavuşan baba Aytaç Atasoy, Kuşadası'na bağlı Davutlar'daki yazlığına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden baba Aytaç Atasoy, "Kızıma kavuştum. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum" dedi.Amira Doğa Atasoy'un babaannesi Songül Atasoy ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız üzerimize güneş gibi doğdunuz. Her gün göz yaşı döktüm. Her gün torunumdan haber almak için bekledim. Ellerinizden öperim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi tarafından Ukrayna'ya kaçırılan çocuğuna kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi tarafından Ukrayna'ya kaçırılan çocuğuna kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi tarafından Ukrayna'ya kaçırılan çocuğuna kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi tarafından Ukrayna'ya kaçırılan çocuğuna kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU

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