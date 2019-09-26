Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem haberlerini televizyondan takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşananları televizyondan takip etti.
26.09.2019 15:47
İstanbul saat 14.00 sularında 5.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem sonrası İstanbul'da büyük panik olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları televizyondan izledi.
Amerika'daki temasları ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki depremi anbean televizyondan takip etti.