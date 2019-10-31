Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci şehri açıklaması: Gerekirse biz kurarız, Adnan Polat'ın da hayır için kapısını çalarız

31.10.2019 21:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerine mülteci şehri kurulacağını açıkladı. Erdoğan, mülteci şehri konusunda Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat'a da çağrıda bulunarak, "Ben o zaman tabi Adnan Polat'ın kapısını çalarım, Sayın Polat deriz hadi bakalım, sende burada bir şeyler üstlen o da hayrına." dedi. Erdoğan'ın sözlerine Polat, "Tamam" diyerek yanıt verdi.

"GÜVENLİ BÖLGEYİ KENDİMİZ KURARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'ncı Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Güvenli Bölge ile ilgili planların yapıldığını ve Birleşmiş Milletlere takdim edildiğini dile getiren Erdoğan, "Peki para? Paraya gelince ses yok. Yarın BM Genel Sekreteri misafirim olacak. Sabah beraber bir kahvaltımız var. Kendisine bu programı, projeleri takdim edeceğim. Diyeceğim ki, 'uluslararası dönorlar çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım'." dedi.

BM'nin yardım etmemesi durumunda Güvenli Bölge'yi Türkiye'nin kuracağını belirten Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Oldu oldu, yoksa Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini biz kuracağız. Ben o zaman Adnan Polat'ın kapısını çalarım. Bakın 'tamam' dedi. Bizim insanımız böyledir, bütün adımları atar. Uluslararası toplumdan aldığımız destek malesef sadece nasihat. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli kabul eden dünyanın gözü Suriye'de ya da diğer yerde kendi çıkarından başka bir şey görmüyor. Biz sadece insan, can, hayat görüyoruz. Diğerleriyle en büyük farkımız budur."