Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif'in oğlu Hafi Emre'ye vefatı dolayısıyla telefon etti.

Erdoğan, Emre ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum Süleyman Arif Emre'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilediği ifade edildi.

Kaynak: İHA