Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e veda: Ağabeyime son görevimizi yapıyoruz
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok siyasi isim katıldı. Erdoğan, "Asiltürk ağabeyimize son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımdan tanıdığım abimizle uzun yıllar bir arada olduk. Bu ülkeye çok büyük katkıları olmuştur." dedi.
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