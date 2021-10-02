Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e veda: Ağabeyime son görevimizi yapıyoruz - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e veda: Ağabeyime son görevimizi yapıyoruz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e veda: Ağabeyime son görevimizi yapıyoruz

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok siyasi isim katıldı. Erdoğan, "Asiltürk ağabeyimize son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımdan tanıdığım abimizle uzun yıllar bir arada olduk. Bu ülkeye çok büyük katkıları olmuştur." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için başsağlığı mesajı Açıklaması

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e veda: Ağabeyime son görevimizi yapıyoruz - Haberler
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