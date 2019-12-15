: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Libya'ya asker gönderilecek mi?" sorusuna yanıt: Davet gelirse gereken adımları atarız

15.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber Özel Yayını'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüşmesine ilişkin, "Libya'daki mevcut gelişmeleri ele aldık. Son durumu değerlendirdik. Sarraj oranın meşru bir başkanı, Hafter ise meşru bir başkan değil, illegal bir yapısı olan bir kişi. Uluslararası mutabakatın olduğu bir isim de değil." dedi.

"TEK TARAFLI ADIMLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Yaptığımız çalışmalarda Libya'ya yönelik uluslararası haklardan kaynaklı mutabakat imzaladık" diyen Erdoğan, "Bunlardan biri deniz yetki alanı diğeri ise güvenli ve askeri işbirliği ile ilgili. Bunlarla birlikte Türkiye aleyhinde tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

"DAVET GELİRSE GEREKEN ADIMLARI ATARIZ"

Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili, "Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir" dedi.

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