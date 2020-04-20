Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen "Salgının ne zaman tam olarak bitmesi bekleniyor?" sorusuna "Tamamen bilimsel ve uzmanların yaptıkları değerlendirmelere bakarak, algoritmaların olumlu yöne evrildiğini söyleyebilirim. Ramazan Bayramında bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan ve şimdiye kadar 2.017 vatandaşımızın ölümüne sebebiyet veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili umut vaat eden açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin "Salgın ne zaman bitmesi bekleniyor?" sorusuna Bilim Kurulu'nun verileri doğrultusunda yanıt veren Erdoğan, Ramazan Bayramını işaret etti ve "Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz" inşallah dedi.

Sabah yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye yer verdi.

İşte Bursalı'nın yazısının ilgili kısmı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a salgınla ilgili mücadelenin nasıl gittiğini de sordum. En başından bu yana son derece titizlikle ve profesyonelce yürütülen önlem ve alınan kararların sonuç vermeye başladığını söyledi. Tedbirlerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasının da bu olumlu sonuçta önemli katkı yaptığını ve vatandaşların evde kalmasından duyduğu memnuniyeti de belirtti. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden 2 bin 500 yatak kapasiteli sahra hastanelerini de hatırlattı ve bunun yanı sıra Türkiye genelinde yatak kapasitesi ile ilgili hiçbir sıkıntımız olmadığını söyledi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILACAK"

Maske, tulum ve eldiven ile her tür tıbbi gereç ile ilgili dünya ülkeleri ile mukayese bile edilmeyecek bir üstünlüğümüz olduğunu da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu hafta ve önümüzdeki hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte salgında çok önemli bir eşiğin aşılacağının beklendiğini de söyledi.

İNŞALLAH ÇİFTE BAYRAM

Geçmişte olduğu gibi korona salgını sürecindeki yönetim başarısını da hatırlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; bu olumlu gelişmeler ışığında salgının ne zaman tam olarak biteceğinin beklendiğini sordum. Tamamen bilimsel ve uzmanların yaptıkları değerlendirmelere bakarak, matematiksel bir olay olmasa da algoritmaların olumlu yöne evrildiğini ve belli bir zaman içinde netice alacak duruma gelineceği yönünde umutları işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sözü; hepimize bir müjde gibi aslında. "Ramazan Bayramında (24 Mayıs) bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah."