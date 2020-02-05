: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız

05.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtmasıyla alakadar yöneltilen soruya çok sert cevap verdi.

"KANSIZLIĞINI GÖSTEREN BİR ŞEYDİR"

Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'a yönelik soru üzerine Erdoğan, "Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Biz neticeyi bu tür ahlaksızlıklarla, edepsizliklerle arayanlardan değiliz. Biz kalkıp bir ülkenin, milletin bir siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulunmayız. Cevabımızı çok daha farklı bir şekilde veririz. Bunu siyasette veririz, askeri mücadelemizde, ekonomide, ticarette, turizmde veririz" ifadelerini kullanıldı.

"ÇOK CİDDİ BİR EDEPSİZLİK, AHLAKSIZLIK"

Erdoğan sözlerine, "Her şeyden önce mesela bu sene bir Kardak krizi yaşanmamıştır. Niye? Ortaya koyduğumuz tavırlarla. Kardak'ta bundan önce olduğu gibi bir hareket olursa cevabımız farklı olur dedik. Ama Kardak'ta Yunanistan tarafından herhangi bir şey olmazsa bizim tarafımızdan da herhangi bir şeyin olmadığını göreceksiniz. Savunma Bakanım bugün büyük ihtimalle Yunanistan Savunma Bakanını arayarak kendisine teşekkür edecekti. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bu süreç Kardak ve diğer adalar olmak üzere devam etsin diye. Olması gereken bu ama parlamentodaki çok ciddi bir edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. Ben onu Yunanistan olarak görmüyorum. Onu sadece şahsına ait bir ahlaksızlık olarak görüyorum. Dolayısıyla çok fazla oraya vakit ayırmaya gerek yoktu" şeklinde cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtmıştı. Yunan vekilin bu davranışı Türk kamuoyunda büyük tepkiye sebep olmuştu.

Kaynak: İHA

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