Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti

01.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın Sancaktepe'deki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu.

ŞEHİDİMİZ İÇİN DUA EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Acılı aileye yapılan ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.