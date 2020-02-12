Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bugün Putin'e yine söyledim, herkes olaylara bizim gibi bakmıyor

12.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AK Parti İl Teşkilatı ile buluşmasında konuştu.

"Suriye'den Libya'ya Ege'den Karadeniz'e kadar süren mücadelemizi en iyi sizler biliyorsunuz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde Maraş işgal edilirken bir yerlerden yabancı güçleri selamlayanlar, benzer mankurtlar yine sahnede" ifadesini kullandı.

"MASKELERİ BİRER BİRER DÜŞÜYOR"

Terör örgütünün yanında yer alanların maskelerinin birer birer düştüğünü belirten Erdoğan, "Türkiye'nin İstiklal mücadelesine destek vermek yerine terör örgütlerinin değirmenlerine su taşıyanları tarih kaydediyor.Bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist sevicilerin eline bırakmayacağız. Tüm terör örgütlerinin yanında yer alanlarının maskeleri bir bir düşüyor. Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını siyaset diye çalanlar var. Ülkemizin verdiği mücadelenin başarısı bizim sağlam durmamıza bağlı. Tüm okların hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

4 MİLYON MÜLTECİ

Değerli kardeşlerim milletimizin gardını düşürmek ve moralini bozmak isteyenler, sürekli ülkein durumunun kötü olduğunu ve daha da kötüye gideceği yalanını tekrarlıyor. Allah'ın izniyle yaşadığımız her kaybı telafi ediyoruz. Afrin'de Tel Abyad'da bunu yaşadık. Bunların hepsinin altından kalktık. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipllği yapan biziz.

Ülkemizin katettiği mesafeyi uluslararası kuruluşlar da teslim ediyor. 8 yıllık dönemizde yoksulluk oranı yüzde 16,9'dan yüzde 13,9'a indi. Katma değerli üretim meselesinde çok fazla durmamız gerekiyor. Doğru adımlar atarsak küresel kriz dönemini ülkemiz için fırsata çevirebiliriz. Bazıları puslu havaları sever, onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Elazığ ve Malatya'da devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Milletvekillerimizin deprem bölgesi için açtığımız hesaba yaptığı yardımların miktarı 1 milyonu aştı.

"PUTİN'E YİNE SÖYLEDİM"

İdlib'den sınırlarımıza yürüyen mağdurlar var, mazlumlar var. Suriye içine doğru bir güvenli bölge oluşturduk. İlk etapta 25 bin aileyi yerleştireceğimiz konutları yapıyoruz. Çektikleri çileleri izliyorsunuzdur. Sayın Putin'e söyledim. 4 gün önce yine söyledim. Herkes bizim baktığımız gibi bakmıyor bu olaya.