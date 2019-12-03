: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti

03.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına başladı.

ZİRVE SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'ın katılımıyla gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi. Zirve yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirve gayet iyi geçti" dedi.

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