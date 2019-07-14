Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-2 operasyonuyla ilgili çarpıcı açıklama: Kandil diye bir tehdit kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK tarafından düzenlenen Pençe-2 operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİN İTİBARINA GÖLGE DÜŞÜRMEYE NİYETİMİZ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerli kalemlerin, bu noktada değerli sözü olanların, gazetedeki köşelerinde veya televizyonlar kanalıyla halkı bilinçlendirme noktasında vereceği desteğin, halkın devletine olan güvenini daha da arttıracağına dikkati çekti. Bu değerli kalemlerin, son olarak Pençe-1, Pençe-2 harekatlarının Türkiye'nin bölgede güvenli bir tablo çizmesine önemli katkı sağladığını anlatan Erdoğan, "Zaman zaman şehitlerimiz de oluyor ama böyle bir cenge çıktığınız zaman şehit vermemek mümkün değil. Tarih boyunca bu böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Temennim o ki dik duralım, dikleşmeyelim. Bizim kimseyle dikleşmeye merakımız yok ama ülkemizin itibarına da gölge düşürmeye niyetimiz yok." dedi.

"KANDİL DİYE BİR TEHDİT KALMAYACAK"

Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki gözlem noktalarına rejim saldırılarının devam etmesi halinde karşılık vermek yerine, birtakım çözümler üretmenin gerektiğini taraflara açıkça ifade ettiklerini vurgulayarak, Kuzey Irak'taki duruma değindi. Kuzey Irak'ta 1984 yılında Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını kaynağından kesmek için başlatılan operasyonların devam ettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: "Bunlar da işte biliyorsunuz, Pençe ve Pençe-2 Harekatları şu anda başarıyla devam ediyor. Bu sürecin sonunda artık Kandil diye bir tehdit kaynağı kalmayacağına da inanıyorum. Kandil'e alternatif Sincar'ı inşa etmeye çalıştılar. Orası da şu anda temizlenmiş durumda. Ve bunu da başaramadılar. Temennimiz o dur ki başaramayacaklar. Böylece Fırat'ın doğusunda kökleştirmeye çalıştıkları terör koridorunun doğu ucunu da kapatmış olacağız."

MSB PENÇE-2 HAREKATININ BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtmişti. "Elde edilen gelişmeler sonucunda 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatılmıştır" ifadesi kullanılan açıklamada, operasyonun Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'ların desteğinde planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.