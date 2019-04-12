Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Binali Yıldırım ile Birlikte Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte kıldı.

Ankara'daki Başyazıcıoğlu Camii çıkışı açıklama yapılmazken, Erdoğan ve Yıldırım'ın aynı makam aracına binmeleri dikkat çekti.

İki isme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşlik ettiği görüldü.

GÖZLE MKYK TOPLANTISINDA

İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizlik sürerken gözler saat 15:00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşitirilecek MKYK toplantısına çevrildi.

Toplantıda seçim sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme yapılması ve izlenecek yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA