Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük destek var" demişti! Anket şirketi oran açıkladı

25.10.2019 20:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında teröre karşı yürütülen operasyon ve sonrasındaki anlaşmalara halkın olumlu dönüşler verdiğini belirtmişti. Erdoğan bir anket yaptırmadıklarını ancak halkın yüzde 75-80'inin desteği olduğunu söyledi. Bu açıklamaların ardında araştırma şirketi Public Status 25 ilde yapılan anket çalışmasını duyurdu. Araştırmaya göre Barış Pınarı Harekatı'na destek yüzde 82 olarak ölçüldü.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 'Public Status' isimli araştırma şirketi 20-23 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan anket çalışmasını duyurdu. İşte 25 ilde gerçekleştirilen "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili çarpıcı anket çalışması;

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK YÜZDE 82

Araştırma katılımcılarının %81,6'lık kesimi Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini ifade ediyor. Harekata desteklerini ifade edenlerin oranı ezici bir çoğunluğa ulaşmış durumda. Katılımcıların %14,8'lik kesimi ise harekatı desteklemediğini beyan ediyor. Katılımcılar içerisinde harekata ilişkin herhangi bir fikrinin olmadığını beyan edenlerin oranı ise %3,2 düzeyinde kalıyor. Çok az bir düzeydeki katılımcı ise harekat hakkındaki fikirlerini açıklamaktan çekiniyor. Bu sonuçlara göre Türkiye genelinde Barış Pınarı Harekatı'na desteğin çok önemli bir düzeyde gerçekleştiği çok rahatlıkla söylenebilir.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN AMACI SORULDU

Araştırma katılımcılarının %63,9'luk kesimi Barış Pınarı Harekatının gerçekleştirilmesinin en önemli amacının "terör unsurlarının yok edilmesi" olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların %17,7'lik düzeyi ise harekatın gerçekleştirilmesindeki en önemli amaç olarak "diğer" seçeneğini öne sürüyorlar.

ABD VE RUSYA İLE YAPILAN MUTABAKATLAR DA SORULDU

Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaparak ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını duyurdu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi muhtırası kapsamında, YPG'nin Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca iki ülke bir hafta sonra 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak. Bu iki mutabakata ilişkin toplumsal desteğin düzeyinin öğrenilmeye çalışıldığı bu soruya, araştırma katılımcılarının %73,60'u olumlu yanıt vererek mutabakatları desteklediğini belirtiyor.

Önemli düzeyde bir katılımcı ise mutabakatlar hakkında henüz bir fikrinin olmadığını düşünüyor. Mutabakatlar hakkında fikrinin olmadığı beyan edenler arasında, mutabakatlar hakkındaki düşüncesinin mutabakatların sahadaki yansımalarını gördükçe belirginleşeceğini söyleyen katılımcılar ağırlıkta.

SURİYE'DE KALICI BİR SİYASİ İSTİKRAR ORTAMININ SAĞLANACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ?

Suriye'de bugüne kadar gelinen süreçte yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği ayrıca milyonlarca Suriye vatandaşının mülteci konumuna düştüğü Suriye iç savaşı 2011 yılında başladı.

2012 yılından itibaren ise rejim güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmaların boyutu değişti ve şiddeti arttı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, Suriye İç Savaşı sonucunda yurdundan ayrılarak mülteci konumuna düşenlerin 3 milyon 644 binine Türkiye tek başına ev sahipliği yapıyor.

Araştırma katılımcıların %58,50'si günümüzde sekizinci yılını geride bırakan Suriye İç Savaşının sona ereceğini ve kalıcı bir siyasi istikrarın yakalanacağını düşünüyor. %25,73'lük kesim ise ülkede kaotik ortamın varlığını sürdüreceğine inanıyor.