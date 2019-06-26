Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yeniden kabineye gireceği yönündeki söylentilere ilişkin soruya cevap verdi.

"BUNLAR, PARTİMİZ İÇERİSİNDE BİR FİTNE ÇIKARILMASINA YÖNELİK SÖYLEMLERDİR"

"Değerli arkadaşlar, bizim, yeni yönetim sistemine göre oluşmuş bir yapımız var. Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir.

"NE ZAMAN, NEREDE, KİMİ NASIL DEĞERLENDİRECEĞİMİZİ BİZ GAYET İYİ BİLİRİZ"

Bu tür söylemlere kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman nerede kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz.

"AK PARTİ DIŞARIDAN KUMANDA EDİLEN BİR PARTİ DEĞİLDİR"

Dışarıdan ahkam kesilmesine pek de prim vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Çünkü AK Parti dışarıdan kumanda edilen bir parti değildir. AK Parti, bütün kararlarını kendi içerisine istişari mekanizmalarıyla alır, uygulamaya koyar ve böylece de yürür.