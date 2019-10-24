Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden tek tek anlattı.

24.10.2019 21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda terör tehdidini bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden tek tek anlattı. Erdoğan, "Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu." dedi.

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