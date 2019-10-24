Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden anlattı

24.10.2019 21:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunda terör tehdidini bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı isminin nereden geldiğini harita üzerinden tek tek anlattı. Erdoğan, "Pınarlar oralarda (Fırat'ın doğusu) bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekatı da böylece başlamış oldu." dedi.