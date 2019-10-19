Cumhurbaşkanı Erdoğan asker selamı verdi

19.10.2019 16:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, törende kurdelenin kesilmesinden sonra asker selamıyla uzun süre vatandaşları selamladı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ASKER SELAMI VERDİ

Barış Pınarı Harekatı başlamasıyla birlikte milli sporcularımız girdiği müsabakalarda asker selamı vermesi dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Kayseri'de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da asker selamı verdi.

"TERÖRİSTLERİN BAŞINI EZERİZ"

Erdoğan, ABD ile yapılan mutabakatla ilgili, "Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik. Teröristlerin belirlediğimiz bölge dışına çıkması halinde Barış PınarıHarekatı'nın sona ereceğini söyledi. grup toplantısında bir gecede bitirilmesini dile getirmiştik. Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. İki taraf da kendi anlayışına göre kamuoyuna açıklama yaptı. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Olursa olur 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder teröristlerin başını ezmeye devam ederiz." dedi.

"PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM"

Erdoğan ayrıca, "Sayın Trump ile dün akşam görüştüm, bunları konuştum. Salı günü Sayın Putin ile görüşüp yolumuza devam edeceğiz. Harekat bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin'le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım. Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

MİLLİLERİMİZDEN ASKER SELAMI

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu 8. maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürmüştü. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kaan Ayhan'ın attığı golün ardından asker selamı vererek ülkemizi gururlandırmıştı.

CİMNASTİKTE TARİHİ BAŞARI

Cimnastikte ise tarihi bir başarıya imza attık. Milli sporcumuz İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten Çolak, verdiği selamla askerlerimize destek oldu.

BUSENAZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE SELAM VERDİ

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenen Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Mücadele sonrası gözyaşlarını tutamayan milli sporcumuz, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e selam gönderdi.